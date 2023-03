US Open 2023, Novak Djokovic potrà partecipare: c’è il via libera degli Stati Uniti (Di giovedì 30 marzo 2023) Arrivano buone notizie per Novak Djokovic. Il tennista serbo, infatti, potrà prendere parte allo US Open 2023 in programma dal prossimo 28 agosto poiché Senato degli Stati Uniti ha deciso di iniziare questo giovedì la riduzione delle misure di protezione contro il COVID-19 dopo che il che erano in vigore nel Paese dal 13 marzo 2020. Stando a quanto riportato da Sky Sports, infatti, il Senato ha votato a favore dell’approvazione di un disegno di legge che porrà fine a queste restrizioni per le persone non vaccinate che desiderano entrare negli Stati Uniti. Per l’ufficialità manca soltanto la firma del presidente Joe Biden, ma sembra praticamente cosa fatta per l’atteso di Nole a New York, che manca dalla finale persa ... Leggi su sportface (Di giovedì 30 marzo 2023) Arrivano buone notizie per. Il tennista serbo, infatti,prendere parte allo USin programma dal prossimo 28 agosto poiché Senatoha deciso di iniziare questo giovedì la riduzione delle misure di protezione contro il COVID-19 dopo che il che erano in vigore nel Paese dal 13 marzo 2020. Stando a quanto riportato da Sky Sports, infatti, il Senato ha votato a favore dell’approvazione di un disegno di legge che porrà fine a queste restrizioni per le persone non vaccinate che desiderano entrare negli. Per l’ufficialità manca soltanto la firma del presidente Joe Biden, ma sembra praticamente cosa fatta per l’atteso di Nole a New York, che manca dalla finale persa ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Open_gol : Il cibo in vitro è legale negli Stati Uniti. Il vantaggio è che si possono ottenere chili di carne senza uccidere a… - Open_gol : Sui ritardi del Pnrr la premier ha provato a spiegare al suo predecessore che il bersaglio vero è l'Europa. «Ma se… - Open_gol : Il governo chiede due mesi di tempo per la revisione. Ma intanto c'è chi lancia un grido d'allarme - sportface2016 : #USOpen 2023, Novak #Djokovic potrà partecipare: c'è il via libera degli Stati Uniti - Duke56353987 : I nuovi schiavi, e i sindacati dove erano? -