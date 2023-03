Uruguay | sarà Marcelo Bielsa il nuovo commissario tecnico della nazionale

(Di giovedì 30 marzo 2023) Sembra fatta:il prossimodell’. A confermarlo è Tyc Sports, che riporta come “El Loco” firmerà il suo contratto con la Federcalcio uruguaiana nelle prossime ore. L’allenatore argentinochiamato a sostituire Diego Alonso, che ha lasciato ladopo il deludente Mondiale in Qatar. L’è reduce da un paio di amichevoli in Asia, con un pareggio contro il Giappone e un successo ai danniCorea Del Sud con il ct ad interimBroli in panchina. Si trattaterza avventura alla guida di unaper, dopo Argentina e ...

L'Uruguay è reduce dalle amichevoli contro Giappone (1 - 1) e Corea del Sud (vittoria per 2 - 1 con il gol decisivo del laziale Vecino), partite disputate con il ct ad interim Marcelo Broli in panchina. E nel caso tutto andrà nel verso giusto, Bielsa firmerà con l'Uruguay fino alla fine delle qualificazioni sudamericane con la possibilità di prolungare il contratto fino alla Coppa del Mondo 2026.