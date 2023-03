Uruguay e Bielsa, si può: accordo ai dettagli per la nuova era della Celeste (Di giovedì 30 marzo 2023) Il richiamo del campo è troppo forte, e il momento è quello propizio: Marcelo Bielsa e l'Uruguay, un connubio che sembra destinato... Leggi su calciomercato (Di giovedì 30 marzo 2023) Il richiamo del campo è troppo forte, e il momento è quello propizio: Marceloe l', un connubio che sembra destinato...

Marcelo Bielsa è molto vicino a diventare il commissario tecnico della nazionale dell'Uruguay. Secondo quanto riportato da 'Tyc Sports', Bielsa sarà il nuovo commissario tecnico dell'Uruguay. L'allenatore, salvo sorprese, dovrebbe subentrare al CT ad interim. L'Uruguay ha deciso di affidare la panchina della propria nazionale a Marcelo Bielsa, ex allenatore del Leeds. Marcelo Bielsa è vicino al ritorno in panchina, El Loco sarà il nuovo ct dell'Uruguay. L'emittente televisiva argentina TyC Sports afferma che il sessantasettenne argentino tornerà a sedersi su una panchina.