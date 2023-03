Urban mobility council | a Bari il futuro dell’elettrico al centro

(Di giovedì 30 marzo 2023)(ITALPRESS) – Nell’area metropolitana di, un’auto ogni 4, a benzina o gasolio, già da subito potrebbe essere sostituita da un mezzo elettrico, senza alcun cambiamento nelle abitudini degli automobilisti interessati. A dirlo è una ricerca curata da Gruppo Unipol e dal Politecnico di Milano, che si è servita dei dati forniti dalle scatole nere di oltre 100mila vetture con motori tradizionali, che tra dicembre 2021 e novembre 2022 hanno circolato nell’Area metropolitana. La forbice si attesta tra il 20 e il 25 per cento delle auto analizzate, “un dato che sorprende, se pensiamo che il parco di veicoli totalmente elettrici a livello nazionale è dello 0,4 per cento”, racconta Silvia Carla Strada, ricercatrice del Politecnico di Milano.La ricerca è stata il punto di partenza per discutere ildella mobilità elettrica a ...

La ricerca è stata il punto di partenza per discutere il futuro della mobilità elettrica a livello locale e nazionale, durante la tappa pugliese dell'Urban mobility council del Gruppo Unipol.

La ricerca è stata il punto di partenza per discutere il futuro della mobilità elettrica a livello locale e nazionale, durante la tappa pugliese dell'Urban mobility council del Gruppo Unipol.