Uomo accoltella e ferisce sua amministratrice di sostegno (Di giovedì 30 marzo 2023) Un'avvocatessa di 34 anni è stata aggredita e accoltellata da un Uomo di 60 anni di cui è l'amministratrice di sostegno. È successo a Cantalupo di Filottrano (Ancona). La 34enne, maceratese, era ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 30 marzo 2023) Un'avvocatessa di 34 anni è stata aggredita eta da undi 60 anni di cui è l'di. È successo a Cantalupo di Filottrano (Ancona). La 34enne, maceratese, era ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitinterno : Accoltella la moglie e scappa, è caccia all'uomo nel Veronese - infoitinterno : Verona, accoltella la moglie e scappa: grave la donna, caccia all'uomo in tutta la provincia - infoitinterno : Verona, accoltella la moglie e fugge: è caccia all'uomo - YouTvrs : Nuovo articolo - Choc in un'abitazione: uomo accoltella l'amministratrice di sostegno - - PressReview99 : Accoltella la moglie, la lascia a terra in fin di vita e scappa: è caccia all'uomo -