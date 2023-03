Uomini e Donne, Tina Cipollari ad un passo dalle nozze con Vincenzo Ferrara? L'amara verità (Di giovedì 30 marzo 2023) La storica opinionista di Uomini e Donne, Tina Cipollari è tornata a parlare della sua vita privata in un’intervista concessa al settimanale Nuovo Leggi su comingsoon (Di giovedì 30 marzo 2023) La storica opinionista diè tornata a parlare della sua vita privata in un’intervista concessa al settimanale Nuovo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... jacopocoghe : L’ingerenza del #ParlamentoEuropeo che condanna l’Italia per lo stop alle trascrizioni dei “figli” delle coppie gay… - ProVitaFamiglia : Non esistono 'figli di coppie gay'. Due uomini e due donne non possono avere figli. Esistono bambini di cui coppie… - LaBombetta76 : Perché le donne vivono più a lungo degli uomini spiegato facile @loperatoreOC ?? - frafratwit : RT @Agenzia_Ansa: Via libera definitivo dell'Eurocamera alle nuove regole contro il cosiddetto 'gender pay gap', il divario di salario tra… - Matteo67 : @mari15269 Ma sì diamogli altri 100 anni. Anzi, permettiamogli anche di lapidare… tanto, poverini, sono abituati c… -