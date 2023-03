Uomini e Donne spoiler 30 marzo: lite furiosa tra Armando e Silvio, un abbandono (Di giovedì 30 marzo 2023) Nella puntata del 30 marzo di Uomini e Donne vedremo che Gemma Galgani e Silvio siederanno nuovamente al centro dello studio. I due avranno un nuovo confronto che, tuttavia, non finirà bene. Questo, però, non sarà l’unico argomento che movimenterà non poco la messa in onda. Ci sarà. infatti, anche una discussione piuttosto concitata tra L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di giovedì 30 marzo 2023) Nella puntata del 30divedremo che Gemma Galgani esiederanno nuovamente al centro dello studio. I due avranno un nuovo confronto che, tuttavia, non finirà bene. Questo, però, non sarà l’unico argomento che movimenterà non poco la messa in onda. Ci sarà. infatti, anche una discussione piuttosto concitata tra L'articolo proviene da KontroKultura.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FratellidItalia : ?? La Patria non esiste senza il vostro lavoro. Grazie agli uomini e alle donne dell'Aeronautica Militare, una grand… - ItalianAirForce : Oggi è #AeronauticaMilitare100. 28 marzo 1923 - 28 marzo 2023, la nostra Forza Armata compie 100 anni; un secolo di… - berlusconi : Forza Italia mette come sempre a disposizione della Regione Friuli Venezia Giualia donne e uomini di qualità, come… - balasilvi : RT @LaSkilly: Non smetterò mai di ringraziare tante donne uomini e volontari che con amore e passione salvano da anni Vite umane #grazie #o… - CoppaMarina : @Gianl1974 Uomini e donne che contestano gli orrori,la malafede e le menzogne di chi li governa saranno gli stessi… -