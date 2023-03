Uomini e donne puntata di oggi 30 marzo 2023, Gemma e Silvio chiariscono, ma lui lascia lo studio (Di giovedì 30 marzo 2023) La puntata di Uomini e donne di oggi 30 marzo 2023 è confermata come sempre alle 14:45 e sarà trasmessa su Canale 5 e in primo piano ci saranno le storie dei protagonisti del trono over, tra cui la famosa dama torinese Gemma Galgani, che sarà ancora una volta al centro dell’attenzione per la tormentata storia con Silvio, soprattutto dopo che lei è stata a casa del cavaliere e lui ha lamentato dell’atteggiamento castigato della dama torinese. Le anticipazioni parlano di una resa dei conti tra i due, con un finale tanto atteso quanto inaspettato. Uomini e donne, è finita tra Gemma e Silvio? Nel corso di questa puntata Gemma si troverà ad affrontare i ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 30 marzo 2023) Ladidi30è confermata come sempre alle 14:45 e sarà trasmessa su Canale 5 e in primo piano ci saranno le storie dei protagonisti del trono over, tra cui la famosa dama torineseGalgani, che sarà ancora una volta al centro dell’attenzione per la tormentata storia con, soprattutto dopo che lei è stata a casa del cavaliere e lui ha lamentato dell’atteggiamento castigato della dama torinese. Le anticipazioni parlano di una resa dei conti tra i due, con un finale tanto atteso quanto inaspettato., è finita tra? Nel corso di questasi troverà ad affrontare i ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FratellidItalia : ?? La Patria non esiste senza il vostro lavoro. Grazie agli uomini e alle donne dell'Aeronautica Militare, una grand… - ItalianAirForce : Oggi è #AeronauticaMilitare100. 28 marzo 1923 - 28 marzo 2023, la nostra Forza Armata compie 100 anni; un secolo di… - berlusconi : Forza Italia mette come sempre a disposizione della Regione Friuli Venezia Giualia donne e uomini di qualità, come… - mmazzetti69 : RT @RescueMed: ?? La nave civile #LouiseMichel è da ieri sotto sequestro in applicazione del #DecretoPiantedosi, dopo aver sbarcato a #Lampe… - aguzzo05 : RT @donTonio66: Aiutaci, Signore, ad essere donne e uomini che vivono nella verità e non hanno bisogno di indossare alcuna maschera. Ce l'h… -