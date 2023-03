Uomini e Donne, Martina Luchena rivela quando ha scoperto di essere incinta e pubblica l’emozionante video del momento (Di giovedì 30 marzo 2023) Pochi giorni fa Martina Luchena, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ha annunciato la sua gravidanza. L’influencer è in attesa del suo primo figlio, avuto dal fidanzato Maurizio Bonori, già papà di un bambino, frutto di una precedente relazione e con il quale è legata sentimentalmente da qualche anno. “Piango dall’emozione, presto saremo in quattro“, aveva scritto Martina in un post pubblicato su Instagram, senza tuttavia raccontare come aveva scoperto la lieta notizia. Lo ha fatto oggi, spiegando ai suoi followers di non aver mai creduto possibile che potesse concepire, in quanto in passato i medici le avevano suggerito che per lei sarebbe stato difficile. Attraverso il suo profilo social, Martina ha raccontato: Dovete pensare che io ho vissuto ... Leggi su isaechia (Di giovedì 30 marzo 2023) Pochi giorni fa, ex corteggiatrice di, ha annunciato la sua gravidanza. L’influencer è in attesa del suo primo figlio, avuto dal fidanzato Maurizio Bonori, già papà di un bambino, frutto di una precedente relazione e con il quale è legata sentimentalmente da qualche anno. “Piango dall’emozione, presto saremo in quattro“, aveva scrittoin un postto su Instagram, senza tuttavia raccontare come avevala lieta notizia. Lo ha fatto oggi, spiegando ai suoi followers di non aver mai creduto possibile che potesse concepire, in quanto in passato i medici le avevano suggerito che per lei sarebbe stato difficile. Attraverso il suo profilo social,ha raccontato: Dovete pensare che io ho vissuto ...

