Uomini e Donne: l’opinione di Isa sulla puntata del 30/03/23 (Di giovedì 30 marzo 2023) “Mi baci perché non hai voglia di rispondere, o perché hai troppa voglia di baciarmi?“ “Quando sono con te il confine tra sogno e realtà è inesistente“ No, amici, non sono delle frasi estratte dai foto romanzi dell’ultimo numero di Grand Hotel, e non sono nemmeno un’anteprima della nuova fatica letteraria di Federico Moccia. Queste solo due delle innumerevoli frasi oltre i confini del cringe che ci ha regalato il trono di Nicole Santinelli nelle ultime ore! No, davvero, io non credo di potercela fare, eh, no, no ma non sto scherzando, io soffro proprio fisicamente di fronte a queste cose così imbarazzanti, cioè sento proprio la necessità di spegnere, cambiare canale, nascondermi, evadere dal territorio! In pratica in questo trono sono partita perculando Andrea Foriglio, gli avevo dato dell’erede di Alex Belli e mi scompisciavo a ogni uscita da bacio perugina, ma qui la situazione si ... Leggi su isaechia (Di giovedì 30 marzo 2023) “Mi baci perché non hai voglia di rispondere, o perché hai troppa voglia di baciarmi?“ “Quando sono con te il confine tra sogno e realtà è inesistente“ No, amici, non sono delle frasi estratte dai foto romanzi dell’ultimo numero di Grand Hotel, e non sono nemmeno un’anteprima della nuova fatica letteraria di Federico Moccia. Queste solo due delle innumerevoli frasi oltre i confini del cringe che ci ha regalato il trono di Nicole Santinelli nelle ultime ore! No, davvero, io non credo di potercela fare, eh, no, no ma non sto scherzando, io soffro proprio fisicamente di fronte a queste cose così imbarazzanti, cioè sento proprio la necessità di spegnere, cambiare canale, nascondermi, evadere dal territorio! In pratica in questo trono sono partita perculando Andrea Foriglio, gli avevo dato dell’erede di Alex Belli e mi scompisciavo a ogni uscita da bacio perugina, ma qui la situazione si ...

