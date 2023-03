Uomini e Donne, lo sfogo di Andrea Nicole Conte contro l’eccessiva curiosità dei fan: “Mi state violentando psicologicamente con la vostra malata insistenza (Di giovedì 30 marzo 2023) Era ottobre dello scorso anno quando l’ex tronista Andrea Nicole Conte, con queste parole, ha annunciato la fine della sua storia d’amore con Ciprian Aftim: So che era una storia nata in un programma televisivo e per questo motivo c’era la voglia di sapere cosa stesse succedendo ma la realtà è che non volevo e non potevo dire a voi cose che fino a quel giorno fa neanche nella mia testa erano chiare. Ora lo sono e l’unico modo per proteggermi e tutelarmi era proprio quello che speravo non sarebbe mai accaduto: la fine della nostra storia. Nonostante siano passati un po di mesi, la curiosità dei fan sui motivi che hanno portato alla rottura tra i due è ancora tanta. E dopo l’ennesima domanda sull’argomento Andrea Nicole è sbottata sul suo profilo Instagram. Ecco il suo ... Leggi su isaechia (Di giovedì 30 marzo 2023) Era ottobre dello scorso anno quando l’ex tronista, con queste parole, ha annunciato la fine della sua storia d’amore con Ciprian Aftim: So che era una storia nata in un programma televisivo e per questo motivo c’era la voglia di sapere cosa stesse succedendo ma la realtà è che non volevo e non potevo dire a voi cose che fino a quel giorno fa neanche nella mia testa erano chiare. Ora lo sono e l’unico modo per proteggermi e tutelarmi era proprio quello che speravo non sarebbe mai accaduto: la fine della nostra storia. Nonostante siano passati un po di mesi, ladei fan sui motivi che hanno portato alla rottura tra i due è ancora tanta. E dopo l’ennesima domanda sull’argomentoè sbottata sul suo profilo Instagram. Ecco il suo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... jacopocoghe : L’ingerenza del #ParlamentoEuropeo che condanna l’Italia per lo stop alle trascrizioni dei “figli” delle coppie gay… - ProVitaFamiglia : Non esistono 'figli di coppie gay'. Due uomini e due donne non possono avere figli. Esistono bambini di cui coppie… - FratellidItalia : ?? La Patria non esiste senza il vostro lavoro. Grazie agli uomini e alle donne dell'Aeronautica Militare, una grand… - edacquino : RT @UilMilanoLombar: ?? Mercato del lavoro in Lombardia. Aumentano i posti, ma con contratti a termine. Sempre elevato il tasso di disoccupa… - SerenellaVerd : RT @jacopocoghe: L’ingerenza del #ParlamentoEuropeo che condanna l’Italia per lo stop alle trascrizioni dei “figli” delle coppie gay è grav… -