Uomini e Donne, l’ex tronista Andrea Nicole Conte: “Violentata psicologicamente” (Di giovedì 30 marzo 2023) Andrea Nicole Conte è famosa per essere stata finora l’unica ex transgender a sedere sul trono del Trono Classico di Uomini e Donne. La donna recentemente si è sfogata in un’intervista, lasciando i suoi fan sbigottiti. Nella passata edizione di Uomini e Donne abbiamo conosciuto la tronista Andrea Nicole che alla fine del suo percorso è uscita dal programma con Ciprian Aftim. La loro storia fece molto scalpore perché i due si incontrarono per una notte di passione, lontani dalle telecamere, mentre erano ancora nello show, facendo andare su tutte le furie la produzione e la stessa Maria De Filippi. l’ex tronista di Uomini e Donne ... Leggi su grantennistoscana (Di giovedì 30 marzo 2023)è famosa per essere stata finora l’unica ex transgender a sedere sul trono del Trono Classico di. La donna recentemente si è sfogata in un’intervista, lasciando i suoi fan sbigottiti. Nella passata edizione diabbiamo conosciuto lache alla fine del suo percorso è uscita dal programma con Ciprian Aftim. La loro storia fece molto scalpore perché i due si incontrarono per una notte di passione, lontani dalle telecamere, mentre erano ancora nello show, facendo andare su tutte le furie la produzione e la stessa Maria De Filippi.di...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FratellidItalia : ?? La Patria non esiste senza il vostro lavoro. Grazie agli uomini e alle donne dell'Aeronautica Militare, una grand… - ProVitaFamiglia : Non esistono 'figli di coppie gay'. Due uomini e due donne non possono avere figli. Esistono bambini di cui coppie… - ItalianAirForce : Oggi è #AeronauticaMilitare100. 28 marzo 1923 - 28 marzo 2023, la nostra Forza Armata compie 100 anni; un secolo di… - Lilly64001532 : Bravissima!Si lamentano che non ci son più donne 'all'antica',ma veramente in pochi son disposti a fare gli Uomini!… - AnnaSck_ : @ElisabettaCari4 @IlaRossi Le donne lavorano come gli uomini, lei ha sempre fatto tutto da sola Hande, buongiorno -