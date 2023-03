Uomini e Donne, Francesca Del Taglia rivela se Eugenio Colombo e i loro figli hanno conosciuto il suo nuovo fidanzato (Di giovedì 30 marzo 2023) Dopo la burrascosa separazione da Eugenio Colombo, Francesca Del Taglia ha ritrovato la serenità accanto al dj Federico Fiorentino. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è intervenuta su Instagram e ha risposto alle curiosità dei fan. Francesca ha rivelato che né Eugenio né i due figli, Brando e Zeno, hanno conosciuto il nuovo compagno. Inoltre ha confidato di non essere ancora uscita del tutto dal difficile periodo che sta attraversando: Sono cose molto lunghe… soprattutto quando si esce da certi rapporti. Ci vuole tempo. Per questo mi sto facendo aiutare da uno psicologo. Francesca ha poi rivelato in che rapporti è con ... Leggi su isaechia (Di giovedì 30 marzo 2023) Dopo la burrascosa separazione daDelha ritrovato la serenità accanto al dj Federico Fiorentino. L’ex corteggiatrice diè intervenuta su Instagram e ha risposto alle curiosità dei fan.hato che néné i due, Brando e Zeno,ilcompagno. Inoltre ha confidato di non essere ancora uscita del tutto dal difficile periodo che sta attraversando: Sono cose molto lunghe… soprattutto quando si esce da certi rapporti. Ci vuole tempo. Per questo mi sto facendo aiutare da uno psicologo.ha poito in che rapporti è con ...

