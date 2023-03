Uomini e Donne, Francesca Del Taglia e il periodo difficile vissuto: "Ho chiesto l'aiuto di uno psicologo" (Di giovedì 30 marzo 2023) L'ex volto di Uomini e Donne, Francesca Del Taglia ha rivelato che nonostante la nuova relazione la renda felice, per riuscire a superare i traumi della separazione ha chiesto l'aiuto di uno psicologo. Ecco cosa ha rivelato. Leggi su comingsoon (Di giovedì 30 marzo 2023) L'ex volto diDelha rivelato che nonostante la nuova relazione la renda felice, per riuscire a superare i traumi della separazione hal'di uno. Ecco cosa ha rivelato.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FratellidItalia : ?? La Patria non esiste senza il vostro lavoro. Grazie agli uomini e alle donne dell'Aeronautica Militare, una grand… - ProVitaFamiglia : Non esistono 'figli di coppie gay'. Due uomini e due donne non possono avere figli. Esistono bambini di cui coppie… - LaBombetta76 : Perché le donne vivono più a lungo degli uomini spiegato facile @loperatoreOC ?? - marielSiviglia : @giuliobraga @ricwe123 Uno studio scientifico ha dimostrato che le donne al potere sono più spietate degli uomini. ????? - iloverome76 : L'unica conquista delle femministe e del movimento WoKe è stata quella di dimostrare che gli uomini siano più bravi… -