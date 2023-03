Uomini e Donne: c’è un ritorno. Ecco di chi si tratta (Di giovedì 30 marzo 2023) ritorno epocale negli studi Mediaset di Uomini e Donne: scopriamo insieme cos’è successo rispetto al Trono Classico. La settimana corrente è iniziata con il botto: Silvio ha chiuso definitivamente la frequentazione con Gemma Galgani, in seguito alla mancata notte di fuoco tanto desiderata dal cavaliere. Come abbiamo potuto constatare, gli opinionisti sono tornati alla carica come i vecchi tempi, attaccando aspramente la dama torinese e sostenendo il comportamento dell’uomo del momento. Le uniche due figure che hanno espresso solidarietà per lo storico volto di U&D sono stati Armando Incarnato e Silvia Zanin. U&D, ritorno epocale negli studi – (Credit: Mediaset Play Screenshot) – formatonews.itProprio nella registrazione corrente, Maria De Filippi inviterà Armando Incarnato in centro studio: ... Leggi su formatonews (Di giovedì 30 marzo 2023)epocale negli studi Mediaset di: scopriamo insieme cos’è successo rispetto al Trono Classico. La settimana corrente è iniziata con il botto: Silvio ha chiuso definitivamente la frequentazione con Gemma Galgani, in seguito alla mancata notte di fuoco tanto desiderata dal cavaliere. Come abbiamo potuto constatare, gli opinionisti sono tornati alla carica come i vecchi tempi, attaccando aspramente la dama torinese e sostenendo il comportamento dell’uomo del momento. Le uniche due figure che hanno espresso solidarietà per lo storico volto di U&D sono stati Armando Incarnato e Silvia Zanin. U&D,epocale negli studi – (Credit: Mediaset Play Screenshot) – formatonews.itProprio nella registrazione corrente, Maria De Filippi inviterà Armando Incarnato in centro studio: ...

