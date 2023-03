Uomini e Donne, anticipazioni 30-31 marzo: Silvio lascia il programma (Di giovedì 30 marzo 2023) Le anticipazioni di Uomini e Donne, relative alle puntate che andranno in onda tra il 30 e il 31 marzo rivelano che al trono over saranno prese delle drastiche decisioni. Gemma Galgani e Silvio si renderanno conto di non essere fatti l'uno per l'altra. Prima che il cavaliere vada via, però, ci sarà una discussione molto accesa con Armando Incarnato. Al trono classico, invece, Nicole bacerà un altro suo corteggiatore. Luca, dal canto suo, proseguirà nella conoscenza delle nuove corteggiatrici e deciderà di eliminarne una. Per quanto riguarda Lavinia Mauro, invece, la ragazza farà un annuncio in merito alla sua scelta imminente. Silvio litiga con Armando a Uomini e Donne e poi lascia il programma Nel corso delle puntate ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 30 marzo 2023) Ledi, relative alle puntate che andranno in onda tra il 30 e il 31rivelano che al trono over saranno prese delle drastiche decisioni. Gemma Galgani esi renderanno conto di non essere fatti l'uno per l'altra. Prima che il cavaliere vada via, però, ci sarà una discussione molto accesa con Armando Incarnato. Al trono classico, invece, Nicole bacerà un altro suo corteggiatore. Luca, dal canto suo, proseguirà nella conoscenza delle nuove corteggiatrici e deciderà di eliminarne una. Per quanto riguarda Lavinia Mauro, invece, la ragazza farà un annuncio in merito alla sua scelta imminente.litiga con Armando ae poiilNel corso delle puntate ...

