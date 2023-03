Università, “Women shape the future”: via alla challenge promossa da Philip Morris (Di giovedì 30 marzo 2023) Dedicata alle studentesse di facoltà STEM provenienti da 8 Università di Campania e Puglia, la challenge dell’hackathon “Women shape the future” è promossa dal Philip Morris Institute for Manufacturing competences (IMC), il centro di Philip Morris per l’alta formazione delle competenze legate a Industria 4.0, in collaborazione con il Centro di Competenza Meditech e Codemotion, la piattaforma di riferimento per la crescita professionale degli sviluppatori e per le aziende alla ricerca dei migliori talenti IT, con il patrocinio della Regione Campania e della Regione Puglia. L’obiettivo della challenge è quello di valorizzare i migliori talenti femminili sul ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 30 marzo 2023) Dedicata alle studentesse di facoltà STEM provenienti da 8di Campania e Puglia, ladell’hackathon “the” èdalInstitute for Manufacturing competences (IMC), il centro diper l’alta formazione delle competenze legate a Industria 4.0, in collaborazione con il Centro di Competenza Meditech e Codemotion, la piattaforma di riferimento per la crescita professionale degli sviluppatori e per le aziendericerca dei migliori talenti IT, con il patrocinio della Regione Campania e della Regione Puglia. L’obiettivo dellaè quello di valorizzare i migliori talenti femminili sul ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... anperillo : RT @TgrRaiUmbria: 'Senza donne non se ne parla'. Sottoscritto un protocollo tra RAI, Università di Perugia, Regione e Comuni per garantire… - TgrRai : RT @TgrRaiUmbria: 'Senza donne non se ne parla'. Sottoscritto un protocollo tra RAI, Università di Perugia, Regione e Comuni per garantire… - TgrRaiUmbria : 'Senza donne non se ne parla'. Sottoscritto un protocollo tra RAI, Università di Perugia, Regione e Comuni per gara… - lamescolanza : Ottanta imprenditrici da tutte le Regioni del Sud si sono riunite oggi all’Università Federico II di Napoli per il… - CorrNazionale : Al via all’università Tor vergata la quinta edizione di Amazon Women in Innovation, il progetto delle borse di stud… -