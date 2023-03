(Di giovedì 30 marzo 2023) TecnoAndroid.it Il mese di marzo volge al termine e ben presto lascerà spazio al nuovo mese di aprile, ma ci sono ancora delle opportunità da fare proprie. Il nuovodiè infatti ancora in vigore e con offerte straordinaria che riguardano la tecnologia a tutto tondo, partendo dagli smartphone fino ad arrivare a tutto quello che gira intorno all’ambiente domestico. Continua ancora una volta a fare scalpore il grande calo dei prezzi di questi nuovi volantini, ma quando si va sul web la situazione è ulteriormente migliore. Infatti ci sono delle opportunità da non perdere di vista soprattutto quando ad essere tirato in ballo è il colosso assoluto Amazon. Nel mondo e-commerce non ci sono rivali per l’azienda, la quale durante gli ultimi giorni a mostrato che non solo la tecnologia può scendere a prezzi così bassi, ma anche altre categorie ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tecnoandroidit : Unieuro al 70% di sconto, il volantino di primavera offre iPhone e Samsung - - tecnoandroidit : Amazon è folle, offerte e smartphone al 70% distruggono Unieuro - - tecnoandroidit : Euronics SHOCK, volantino al 70% di sconto con smartphone top contro Unieuro - - tecnoandroidit : Expert folle, sconti al 70% sugli smartphone distruggono Unieuro - - tecnoandroidit : Esselunga è SUPER, le offerte al 70% distruggono Unieuro sulla telefonia - -

... che esce con le braccia alzate per 72 -tremando non poco nel finale. In un match dalle ... Ora spazio alla seconda fase: l'esordirà domenica 2 aprile in casa contro la Vanoli Cremona . Il ...... la Fortitudo Bologna ha battuto per 72 -la capolistaForlì , conquistando così il sesto posto in classifica e l'accesso ai playoff per tornare subito in Serie A. Forlì dal canto suo non ...FORTITUDO FLATS SERVICE BOLOGNA - PALLACANESTRO 2015FORLI' 72 -BOLOGNA: Mingotti ne, Thornton 7, Aradori 16, Natalini ne, Barbante 8, Panni 10, Vasl 3, Candussi 15, Fantinelli ne, Niang ne, Italiano 2, Cucci 11. All. Dalmonte. FORLI': ...

Fortitudo-Unieuro 72-70, Forlì in rimonta al PalaDozza, ma è la Effe ... il Resto del Carlino

Amazon è folle, le offerte e gli smartphone al 70% di sconto fanno sognare i consumatori e garantiscono un grande risparmio.Dopo la vittoria della Fortitudo al Paladozza contro la Unieuro Forlì per 72 a 70, Alessandro Panni è intervenuto nella trasmissione ...