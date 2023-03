Unesco, Area Sud Basilicata Patrimonio Mondiale dell'Umanità. Lo chiedono ad Audrey Azoulay il Gal "La Cittadella del Sapere" e Biagio Maimone (Di giovedì 30 marzo 2023) (Adnkronos) - Basilicata motore trainante del Sud Italia e dell'intera nazione italiana Potenza, 30 marzo 2023 - Il GAL "La Cittadella del Sapere", Organizzazione costituita da un partenariato pubblico e privato - pietro.cavalletti@ahca.it - per chiedere alla Direttrice dell'Unesco Audrey Azoulay di riconoscere all'Area Sud della Regione Basilicata, che comprende 27 comuni, il Parco Nazionale del Pollino, il Parco nazionaledell'Appennino Lucano Val d'Agri-Lagonegrese e Maratea, il titolo di Patrimonio Mondiale dell'Umanità, considerata l'esistenza di tutte le condizioni per esserne destinataria. Solo pochi mesi ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 30 marzo 2023) (Adnkronos) -motore trainante del Sud Italia e'intera nazione italiana Potenza, 30 marzo 2023 - Il GAL "La Cittaa del", Organizzazione costituita da un partenariato pubblico e privato - pietro.cavalletti@ahca.it - per chiedere alla Direttricedi riconoscere all'Suda Regione, che comprende 27 comuni, il Parco Nazionale del Pollino, il Parco nazionale'Appennino Lucano Val d'Agri-Lagonegrese e Maratea, il titolo di, considerata l'esistenza di tutte le condizioni per esserne destinataria. Solo pochi mesi ...

