Unesco, Area Sud Basilicata Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Lo chiedono ad Audrey Azoulay il Gal “La Cittadella del Sapere” e Biagio Maimone (Di giovedì 30 marzo 2023) (Adnkronos) – Basilicata motore trainante del Sud Italia e dell’intera nazione italiana Potenza, 30 marzo 2023 – Il GAL “La Cittadella del Sapere”, Organizzazione costituita da un partenariato pubblico e privato -www.laCittadelladelSapere.it/wp/il-gal/ , la quale aderisce al partenariato europeo Elard, in rappresentanza dell’Italia, con il suo Presidente Franco Muscolino e con tutto il Consiglio di Amministrazione, insieme al Direttore Generale Nicola Timpone, si unisce al giornalista Biagio Maimone, originario di Maratea e fondatore del sito “Progetto di Vita per il Sud” – www.progettodivitasud.it – per chiedere alla Direttrice dell’Unesco Audrey Azoulay di riconoscere all’Area Sud della Regione ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 30 marzo 2023) (Adnkronos) –motore trainante del Sud Italia e dell’intera nazione italiana Potenza, 30 marzo 2023 – Il GAL “Ladel”, Organizzazione costituita da un partenariato pubblico e privato -www.ladel.it/wp/il-gal/ , la quale aderisce al partenariato europeo Elard, in rappresentanza dell’Italia, con il suo Presidente Franco Muscolino e con tutto il Consiglio di Amministrazione, insieme al Direttore Generale Nicola Timpone, si unisce al giornalista, originario di Maratea e fondatore del sito “Progetto di Vita per il Sud” – www.progettodivitasud.it – per chiedere alla Direttrice dell’di riconoscere all’Sud della Regione ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ematr_86 : Area Schengen Area, European Holy Week Pietà Popolare: la città di Molfetta vuole candidare la sua Settimana Santa… - Saliinvetta : RT @DolomitesUNESCO: Il @MASE_IT sostiene con il programma “Siti Naturali #UNESCO per il #Clima” interventi di adattamento alla #crisiclima… - AlsoliCinzia : RT @DolomitesUNESCO: Il @MASE_IT sostiene con il programma “Siti Naturali #UNESCO per il #Clima” interventi di adattamento alla #crisiclima… - scuroscuroscuro : RT @DolomitesUNESCO: Il @MASE_IT sostiene con il programma “Siti Naturali #UNESCO per il #Clima” interventi di adattamento alla #crisiclima… - MASE_IT : RT @DolomitesUNESCO: Il @MASE_IT sostiene con il programma “Siti Naturali #UNESCO per il #Clima” interventi di adattamento alla #crisiclima… -