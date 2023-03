Una piccola storia ignobile. Finito il Covid, il carcere stacca i telefoni (Di giovedì 30 marzo 2023) Con la pandemia si era concessa ai detenuti una videochiamata a casa al giorno. Ora torna a essere una a settimana. Il modo migliore per rendere peggiori e infiammare i penitenziari. Inutili appelli al ministero, si prova col Papa. Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 30 marzo 2023) Con la pandemia si era concessa ai detenuti una videochiamata a casa al giorno. Ora torna a essere una a settimana. Il modo migliore per rendere peggiori e infiammare i penitenziari. Inutili appelli al ministero, si prova col Papa.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LinoGuanciale : Noi ci abbiamo messo il cuore e spero che il lavoro vi sia piaciuto. Insieme a voi spettatori siamo riusciti a crea… - fanpage : #LauraPausini e Paolo Carta si sono sposati con una cerimonia a sorpresa riservata a amici e parenti. Anche la picc… - ItalianAirForce : L'#AeronauticaMilitare ha da poco portato a termine un #TrasportoSanitarioUrgente per una neonata di 7 giorni in im… - giammarcosicuro : RT @AngeloSantoro: 'Bisogna credere, sperare e amare, perché vince solo chi sa credere, sperare e amare', ha scritto al padre in una letter… - GiacomoMarcella : Grace, è inutile che fai quella faccetta da angioletto. Ormai lo sanno tutti che sei una piccola delinquente ???? buo… -