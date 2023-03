Una nuova routine di bellezza sta impazzando sui social

(Di giovedì 30 marzo 2023) Il passaggio dalle temperature rigide dell’inverno a quelle più miti della primavera può mettere a dura prova la salute edella cute: soprattutto in caso di pelle secca. Ma su TikTok c’è un nuovo trend skincare che si chiama “Skin Flooding” e che ha già generato 2milioni di visualizzazioni. In cosa consiste? Letteralmente significa “inondazione della pelle” ed è una versione ridotta delladicoreana. Tra le sue promesse: dissetare la pelle disidratata e ripristinare la barriera cutanea. Skincare 2023, le nuove tecnologie guarda le foto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... acmilan : #ACMilan è lieto di dare il benvenuto a Molino Casillo nella nostra famiglia. La nuova partnership unisce due icone… - BarbascuraX : Ho letto il DDL sul cibo sintetico. Non dico che sia una nuova boccata di bigottismo antiscientifico, ma comunque c… - MedInfinityIT : A #BackToSchool è arrivata una nuova materia: le lezioni di palermitano con Valerio e @LucaOnestini_11 ti aspettano… - CeresaRaffaele : L'ultimo piano casa porta il nome di Amintore Fanfani.60 anni sono passati,e con la nuova povertà che aumenta qualc… - fanpage : Quanti anni dura una vita umana? E qual è la soglia che non può essere superata? Una nuova ricerca ha provato a ris… -

Alla sospensione dell'attività si affiancavasanzione di 19200 euro emessa dall'Ispettorato del ... In particolare, da inizio anno, alle aree limitrofe alla stazione ferroviaria Porta, oltre ...Ma teme che qualsiasi attività, camminare troppo velocemente o stare seduto in posizione eretta per più di qualche minuto, scateniserie di tormenti che possono richiedere giorni o ...L' Ifab ha stabilitoregola per i rigori che sarà in vigore dalla prossima stagione. Prima di un penalty il portiere infatti 'dovrà rimanere sulla linea di porta senza toccare la traversa, i pali e la rete. E ...

Angelina Jolie e David Mayer de Rothschild, è nata una nuova coppia Vanity Fair Italia

John Wick 4 presenta nuovi personaggi, tra cui The Tracker. Quest'ultimo è interpretato dall'attore Shamier Anderson, il quale si è ispirato a una determinata performance per svolgere al meglio il suo ...Per i 60 anni di anniversario del brand, Lamborghini ha deciso di lanciare una nuova vettura eccezionale: Revuelto. Si tratta della prima supersportiva V12 ibrida plug-in HPEV (High Performance ...