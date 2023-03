Un posto al sole, trama 30 marzo 2023: Viola vicina ad una scelta (Di giovedì 30 marzo 2023) Tempo di scelte importanti per Viola Bruni ad Un posto al sole, come segnala la trama di giovedì 30 marzo 2023. La professoressa, in particolare, sarà molto confusa e disorientata dopo la richiesta di separazione di Eugenio. Il magistrato, infatti, dopo aver constatato che la moglie non è intenzionata a tornare con lui, ha deciso di andare avanti con la sua vita e le ha chiesto di formalizzare la loro separazione. Viola, che ha anche visto Nicotera in compagnia della sua collega Lucia mentre pranzavano insieme, è rimasta basita di fronte alla richiesta del marito e ha capito di dover prendere una decisione definitiva. Dal canto suo, Eugenio sarà ormai deciso ad andare avanti con la separazione. Un posto al sole, ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 30 marzo 2023) Tempo di scelte importanti perBruni ad Unal, come segnala ladi giovedì 30. La professoressa, in particolare, sarà molto confusa e disorientata dopo la richiesta di separazione di Eugenio. Il magistrato, infatti, dopo aver constatato che la moglie non è intenzionata a tornare con lui, ha deciso di andare avanti con la sua vita e le ha chiesto di formalizzare la loro separazione., che ha anche visto Nicotera in compagnia della sua collega Lucia mentre pranzavano insieme, è rimasta basita di fronte alla richiesta del marito e ha capito di dover prendere una decisione definitiva. Dal canto suo, Eugenio sarà ormai deciso ad andare avanti con la separazione. Unal, ...

