Un posto al sole anticipazioni dal 3 al 7 aprile: Roberto e Marina sempre più lontani (Di giovedì 30 marzo 2023) Le nuove puntate di Un posto al sole rivelano grandi novità. La fiction in onda tutte le sere su Rai3 ha finalmente inaugurato il nuovo orario nel palinsesto della prima tv di Stato, alle 20.50. Dal lunedì al venerdì Un posto al sole continua ad essere in cima alle fiction italiane, essendo una delle prime … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di giovedì 30 marzo 2023) Le nuove puntate di Unalrivelano grandi novità. La fiction in onda tutte le sere su Rai3 ha finalmente inaugurato il nuovo orario nel palinsesto della prima tv di Stato, alle 20.50. Dal lunedì al venerdì Unalcontinua ad essere in cima alle fiction italiane, essendo una delle prime … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... maresole77_ : RT @clelialino1: #LaNaturaEISuoiColori a #CasaLettori (...) Vengono vanno ritornano e magari si fermano tanti giorni che non vedi più il s… - sunsetodown : RT @Michele_Arnese: Il petrolio del Kurdistan iracheno non riesce più a raggiungere i mercati, bloccato da dispute con Baghdad che rischian… - STEFANO87245873 : RT @Michele_Arnese: Il petrolio del Kurdistan iracheno non riesce più a raggiungere i mercati, bloccato da dispute con Baghdad che rischian… - pausacaffeblog : Nasceva oggi Jean Giono (1895), scrittore francese. 'Vogliamo un posto al sole. È normale, ragazzo mio: ma allora… - Barbaga3Gaetano : RT @clelialino1: #LaNaturaEISuoiColori a #CasaLettori (...) Vengono vanno ritornano e magari si fermano tanti giorni che non vedi più il s… -