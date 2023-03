Un ponte di comunicazione nel Dongying tra Cina e Italia eretto dall'italiano Federico (Di giovedì 30 marzo 2023) Dongying, Cina, 30 marzo 2023 /PRNewswire/



Nel 2014 Federico dall'Italia e sua moglie, la cinese Dong Yan (chiamata Lady Fescher Yan da tutti), hanno perso la figlia Te-te a causa di un incidente. Per soddisfare l'ultimo desiderio della figlia, ossia quello di aprire un ristorante occidentale a Dongying, sono giunti nel settembre 2019 a Dongying dalla remota Italia e hanno aperto un ristorante Italiano a suo nome. Nel 2021 la coppia, oramai arrivata alla sessantina, ha ceduto il ristorante al genitore di uno studente oltremare in Cina che era d'accordo con l'idea alla base del marchio. Hanno quindi insegnato con pazienza i metodi di preparazione dei prodotti, così da conservare quelle bontà tipiche ...

