Un passo dal cielo: perché Manuela è tornata a San Vito (Di giovedì 30 marzo 2023) A Un passo dal cielo a quanto pare Manuela sarà un personaggio proprio centrale per quanto riguarda la settimana stagione, la cui prima puntata sarà trasmessa oggi, 30 marzo 2023. Pare che in effetti la stessa desideri indagare in merito alla morte di Roberta, che sembrerebbe essere sua amica e per questo la stessa inizierebbe a raccogliere proprio a San Vito diversi indizi. Oltre a questo la donna in questione avrà anche modo di conoscere poi non solo nuovi personaggi, ma proprio tra questi ne conoscerà alcuni molto particolari. Si pensi ad esempio a un uomo che viene soprannominato “l’uomo che sussurra agli orsi” in quanto ha deciso di vivere da sempre in un bosco, o meglio, precisamente una foresta. Un passo dal cielo, Manuela Nella fiction Un passo ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 30 marzo 2023) A Undala quanto paresarà un personaggio proprio centrale per quanto riguarda la settimana stagione, la cui prima puntata sarà trasmessa oggi, 30 marzo 2023. Pare che in effetti la stessa desideri indagare in merito alla morte di Roberta, che sembrerebbe essere sua amica e per questo la stessa inizierebbe a raccogliere proprio a Sandiversi indizi. Oltre a questo la donna in questione avrà anche modo di conoscere poi non solo nuovi personaggi, ma proprio tra questi ne conoscerà alcuni molto particolari. Si pensi ad esempio a un uomo che viene soprannominato “l’uomo che sussurra agli orsi” in quanto ha deciso di vivere da sempre in un bosco, o meglio, precisamente una foresta. UndalNella fiction Un...

