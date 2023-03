Un passo dal cielo, come era finita l’ultima puntata? Riassunto finale e anticipazioni (Di giovedì 30 marzo 2023) La settima stagione di Un passo dal cielo torna su Rai 1 e le anticipazioni sulla trama prospettano dei colpi di scena che terranno i telespettatori con il fiato sospeso: ma come era finita l’ultima puntata e cosa bisogna aspettarsi dai nuovi episodi? Leggi anche: Un passo dal cielo 7 : quante puntate sono? l’ultima puntata... Leggi su donnapop (Di giovedì 30 marzo 2023) La settima stagione di Undaltorna su Rai 1 e lesulla trama prospettano dei colpi di scena che terranno i telespettatori con il fiato sospeso: maerae cosa bisogna aspettarsi dai nuovi episodi? Leggi anche: Undal7 : quante puntate sono?...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... elenabonetti : Dalle bozze che girano sembra che il governo confermi l’esclusione della certificazione per la parità di genere dal… - AnnaAscani : Nella conferenza dei capigruppo il PD ha chiesto al Ministro Fitto di venire in Aula a spiegare cosa sta succedendo… - Chiara_Galiazzo : Oggi sono felice di potervi dire che anche quest’ anno ho partecipato alla realizzazione della colonna sonora di Un… - sportli26181512 : Gazzetta - Giroud-Milan, mancano i dettagli: possibilità di un'opzione per un'altra stagione: Come ormai noto Olivi… - MEGACINE_SPEZIA : Super Mario Bros - Il Film – dal 5 aprile Dal video gioco al cinema: il salto è al passo con i tempi. -