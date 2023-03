Un passo dal cielo, arriva lo spoiler inatteso: cosa succede, nessuno se lo aspettava (Di giovedì 30 marzo 2023) Torna Un passo dal cielo, la fiction di Rai Uno. Circola uno spoiler inatteso. Ecco cosa accadrà. La prima rete Rai tende ogni anno a programmare un palinsesto che dia spazio alle fiction. Genere di punta della prima serata. Alcune fiction registrano veri e propri boom di ascolti, tanto da meritare una seconda se non più stagioni. Un passo dal cielo 7, arriva lo spoiler- (foto Ansa)- GrantennisToscana.itLa fiction in partenza giovedì 30 marzo è giunta alla quota non certo trascurabile di sette stagioni. Un passo dal cielo spazia tra il poliziesco, il mistery e la commedia, regalano scene piuttosto divertenti. Le vicende si svolgono a San Vito di Cadore, sulle alpi venete. Una location mozzafiato che ... Leggi su grantennistoscana (Di giovedì 30 marzo 2023) Torna Undal, la fiction di Rai Uno. Circola uno. Eccoaccadrà. La prima rete Rai tende ogni anno a programmare un palinsesto che dia spazio alle fiction. Genere di punta della prima serata. Alcune fiction registrano veri e propri boom di ascolti, tanto da meritare una seconda se non più stagioni. Undal7,lo- (foto Ansa)- GrantennisToscana.itLa fiction in partenza giovedì 30 marzo è giunta alla quota non certo trascurabile di sette stagioni. Undalspazia tra il poliziesco, il mistery e la commedia, regalano scene piuttosto divertenti. Le vicende si svolgono a San Vito di Cadore, sulle alpi venete. Una location mozzafiato che ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AnnaAscani : Nella conferenza dei capigruppo il PD ha chiesto al Ministro Fitto di venire in Aula a spiegare cosa sta succedendo… - elenabonetti : Dalle bozze che girano sembra che il governo confermi l’esclusione della certificazione per la parità di genere dal… - Chiara_Galiazzo : Oggi sono felice di potervi dire che anche quest’ anno ho partecipato alla realizzazione della colonna sonora di Un… - ME0WSANIE : domani faccio 1000 giorni con san sono ad un passo dal lanciarmi di sotto - Sam69970175 : @GiorgiaMeloni Siamo ormai ad un passo dal baratro!! Vi siete appiattiti sulle decisioni UE. “”come ho fatto a credere in FdI””??? -