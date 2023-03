Un passo dal cielo 7, video intervista a Rocio Muñoz Morales: «Tornerà una Eva molto più matura e risolta» (Di giovedì 30 marzo 2023) La nostra video intervista a Rocio Muñoz Morales, che torna nella serie Un passo dal cielo 7 nei panni di Eva Fernandez, in onda su Rai1 Vi presentiamo la nostra video intervista a Rocio Muñoz Morales, che torna nella serie Un passo dal cielo 7 nei panni di Eva Fernandez. Con un cast che comprende Giusy Buscemi, Enrico Ianniello, Serena Iansiti, Gianmarco Pozzoli, Leonardo Pazzagli, Giulia Vecchio, le new entry Marco Rossetti e Giorgio Marchesi, Un passo dal cielo 7 andrà in onda dal 30 marzo su Rai1 e RaiPlay. Guarda anche le nostre video interviste a Giusy Buscemi, a Enrico Ianniello, a Marco ... Leggi su spettacolo.eu (Di giovedì 30 marzo 2023) La nostra, che torna nella serie Undal7 nei panni di Eva Fernandez, in onda su Rai1 Vi presentiamo la nostra, che torna nella serie Undal7 nei panni di Eva Fernandez. Con un cast che comprende Giusy Buscemi, Enrico Ianniello, Serena Iansiti, Gianmarco Pozzoli, Leonardo Pazzagli, Giulia Vecchio, le new entry Marco Rossetti e Giorgio Marchesi, Undal7 andrà in onda dal 30 marzo su Rai1 e RaiPlay. Guarda anche le nostreinterviste a Giusy Buscemi, a Enrico Ianniello, a Marco ...

