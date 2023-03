Un passo dal cielo 7: Rocío Muñoz Morales torna alla serie che l’ha resa famosa in Italia (Di giovedì 30 marzo 2023) I registi e il cast di Un passo dal cielo, tra le serie più longeve di Rai1, presentano la settima stagione, in arrivo dal 30 marzo per 8 serate. Giusy Buscemi riprende il personaggio di Manuela Nappi e diventa la nuova protagonista. Grande ritorno di Rocío Muñoz Morales nella serie che l'ha fatta conoscere al pubblico Italiano. È tra le serie tv più longeve della prima serata di Rai 1 e dal 30 marzo, in prima visione e per 8 serate, Un passo dal cielo torna con la settima stagione e nuovi personaggi. Prodotta da Luxvide in collaborazione con Rai Fiction, durante questi dodici anni ha visto alternarsi al timone di un racconto corale Terence Hill, Daniele Liotti e infine Enrico Ianniello ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 30 marzo 2023) I registi e il cast di Undal, tra lepiù longeve di Rai1, presentano la settima stagione, in arrivo dal 30 marzo per 8 serate. Giusy Buscemi riprende il personaggio di Manuela Nappi e diventa la nuova protagonista. Grande ritorno dinellache l'ha fatta conoscere al pubblicono. È tra letv più longeve della prima serata di Rai 1 e dal 30 marzo, in prima visione e per 8 serate, Undalcon la settima stagione e nuovi personaggi. Prodotta da Luxvide in collaborazione con Rai Fiction, durante questi dodici anni ha visto alternarsi al timone di un racconto corale Terence Hill, Daniele Liotti e infine Enrico Ianniello ...

