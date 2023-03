Un passo dal cielo 7: le anticipazioni della prima puntata (Di giovedì 30 marzo 2023) Manuela, Vincenzo, Carolina, Huber e gli altri protagonisti di Un passo dal cielo 7 sono tornati. E con loro tutte le storie, le indagini e i personaggi della serie di Rai1 ambientata tra le Dolomiti (e da quest'anno anche tra le colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene) che riparte con tante conferme e molte novità: dopo l'addio di Daniele Liotti, al centro delle vicende ci saranno Giusy Buscemi ed Enrico Ianniello, nei panni della poliziotta e del commissario di San Vito, due fratelli che più diversi non si può. Ma non mancheranno le sorprese e tre new entry, tutte maschili, destinate a cambiare gli equilibri delle trame. Ecco cos'accadrà nella prima puntata, in onda giovedì 30 marzo, che vede Joe Bastianich in veste di guest star. Un passo dal ... Leggi su panorama (Di giovedì 30 marzo 2023) Manuela, Vincenzo, Carolina, Huber e gli altri protagonisti di Undal7 sono tornati. E con loro tutte le storie, le indagini e i personaggiserie di Rai1 ambientata tra le Dolomiti (e da quest'anno anche tra le colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene) che riparte con tante conferme e molte novità: dopo l'addio di Daniele Liotti, al centro delle vicende ci saranno Giusy Buscemi ed Enrico Ianniello, nei pannipoliziotta e del commissario di San Vito, due fratelli che più diversi non si può. Ma non mancheranno le sorprese e tre new entry, tutte maschili, destinate a cambiare gli equilibri delle trame. Ecco cos'accadrà nella, in onda giovedì 30 marzo, che vede Joe Bastianich in veste di guest star. Undal ...

