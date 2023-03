Un Passo dal Cielo 7: i ‘fratelli detective’ Buscemi e Ianniello sono i nuovi protagonisti. Ecco che fine fa Daniele Liotti (Di giovedì 30 marzo 2023) Rossetti, Buscemi e Ianniello - Un Passo dal Cielo 7 Le Dolomiti, con uno sguardo alle Colline del ProsEcco di Conegliano e Valdobbiadene, Patrimonio dell’Umanità, sono ancora protagoniste del prime time di Rai1. Parte stasera, infatti, la settima stagione di Un Passo dal Cielo, la celebre fiction prodotta da Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction. Otto nuovi appuntamenti segnati dall’addio di Daniele Liotti e dal ritorno da protagonista di Giusy Buscemi nei panni di Manuela Nappi, sorella del vicequestore Vincenzo, interpretato da Enrico Ianniello, nel cast fin dalla prima stagione. Un Passo dal Cielo 7: trama e ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 30 marzo 2023) Rossetti,- Undal7 Le Dolomiti, con uno sguardo alle Colline del Prosdi Conegliano e Valdobbiadene, Patrimonio dell’Umanità,ancora protagoniste del prime time di Rai1. Parte stasera, infatti, la settima stagione di Undal, la celebre fiction prodotta da Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction. Ottoappuntamenti segnati dall’addio die dal ritorno da protagonista di Giusynei panni di Manuela Nappi, sorella del vicequestore Vincenzo, interpretato da Enrico, nel cast fin dalla prima stagione. Undal7: trama e ...

