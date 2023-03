Un Passo dal Cielo 7, anticipazioni della prima puntata: il segreto di Manuela (Di giovedì 30 marzo 2023) L’attesa è finalmente giunta al termine: giovedì 30 marzo approderà infatti la settima stagione di Un Passo dal Cielo. La serie andrà in onda in prima serata su Rai Uno e prenderà il posto lasciato scoperto da Che Dio ci aiuti. Di seguito, ecco le anticipazioni del primo appuntamento. Tutto pronto per il debutto di Un Passo dal Cielo 7, che si appresta a tornare con molte novità in serbo per i telespettatori. A partire da quest’anno, infatti, le vicende saranno incentrate sul personaggio di Manuela Nappi (Giusy Buscemi), che prenderà il posto di Francesco Neri (Daniele Liotti), dopo l’uscita di scena di quest’ultimo. Lo show è stato già introdotto lo scorso 16 marzo, con l’ultima puntata di Che Dio ci aiuti, durante un inaspettato crossover. Cosa ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 30 marzo 2023) L’attesa è finalmente giunta al termine: giovedì 30 marzo approderà infatti la settima stagione di Undal. La serie andrà in onda inserata su Rai Uno e prenderà il posto lasciato scoperto da Che Dio ci aiuti. Di seguito, ecco ledel primo appuntamento. Tutto pronto per il debutto di Undal7, che si appresta a tornare con molte novità in serbo per i telespettatori. A partire da quest’anno, infatti, le vicende saranno incentrate sul personaggio diNappi (Giusy Buscemi), che prenderà il posto di Francesco Neri (Daniele Liotti), dopo l’uscita di scena di quest’ultimo. Lo show è stato già introdotto lo scorso 16 marzo, con l’ultimadi Che Dio ci aiuti, durante un inaspettato crossover. Cosa ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... elenabonetti : Dalle bozze che girano sembra che il governo confermi l’esclusione della certificazione per la parità di genere dal… - AnnaAscani : Nella conferenza dei capigruppo il PD ha chiesto al Ministro Fitto di venire in Aula a spiegare cosa sta succedendo… - Chiara_Galiazzo : Oggi sono felice di potervi dire che anche quest’ anno ho partecipato alla realizzazione della colonna sonora di Un… - EdiGirolami : RT @AnnaAscani: Nella conferenza dei capigruppo il PD ha chiesto al Ministro Fitto di venire in Aula a spiegare cosa sta succedendo sul #PN… - paolodelbufalo1 : RT @FNInfermieri: Oggi al congresso SUMAI, le prime impressioni a caldo della #FNOPI sulle novità introdotte dal #DlBollette in materia san… -