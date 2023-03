“Un massacro per i russi”. Putin non riesce a conquistare Bakhmut (Di giovedì 30 marzo 2023) Sono circa 6.000 i mercenari del gruppo Wagner che combattono a Bakhmut, il fulcro della guerra tra Ucraina e russia nelle ultime settimane. Il dato è stato fornito al Congresso dal capo degli Stati maggiori riuniti americano, il generale Mark Milley: “I russi stanno conducendo operazioni di combattimento in questo momento soprattutto a Bakhmut. Probabilmente si tratta di circa 6.000 mercenari veri e propri e forse di altre 20 o 30.000 reclute, molte delle quali provengono dalle carceri. E stanno subendo un'enorme quantità di perdite nell'area di Bakhmut. Gli ucraini stanno infliggendo morte e distruzione a questi uomini. La battaglia per la città si è trasformata in un massacro per i russi. Gli ucraini stanno attuando una difesa molto efficace che si è rivelata ... Leggi su iltempo (Di giovedì 30 marzo 2023) Sono circa 6.000 i mercenari del gruppo Wagner che combattono a, il fulcro della guerra tra Ucraina ea nelle ultime settimane. Il dato è stato fornito al Congresso dal capo degli Stati maggiori riuniti americano, il generale Mark Milley: “Istanno conducendo operazioni di combattimento in questo momento soprattutto a. Probabilmente si tratta di circa 6.000 mercenari veri e propri e forse di altre 20 o 30.000 reclute, molte delle quali provengono dalle carceri. E stanno subendo un'enorme quantità di perdite nell'area di. Gli ucraini stanno infliggendo morte e distruzione a questi uomini. La battaglia per la città si è trasformata in unper i. Gli ucraini stanno attuando una difesa molto efficace che si è rivelata ...

