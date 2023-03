Un giornalista americano è stato arrestato in Russia per spionaggio (Di giovedì 30 marzo 2023) Evan Gershkovich, corrispondente del Wall Street Journal, è accusato di aver cercato di raccogliere informazioni militari segrete Leggi su ilpost (Di giovedì 30 marzo 2023) Evan Gershkovich, corrispondente del Wall Street Journal, è accusato di aver cercato di raccogliere informazioni militari segrete

