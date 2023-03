Un gemellaggio unisce il Sannio e la Sicilia | protagonisti gli studenti di San Marco dei Cavoti

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 30 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSandei(Bn) – Lo scorso 25 marzo si è conclusa la seconda fase del progetto “Interconnessioni mediterranee: Magna Grecia,” condiviso, in, dai Licei Classici “Medi Livatino” di Sandei(BN) e “Pantaleo” di Castelvetrano (TP). La prima fase dello scambio di classe si è avviata lo scorso novembre con l’accoglienza, presso la scuola e le famiglie campane, deglidel “Pantaleo”; in marzo il soggiorno dei “ni” in; il prossimo 5 maggio, alla Notte Nazionale del Liceo classico, la presentazione dell’estratto del progetto che sarà realizzato, a distanza, dagli“gemelli”. Il progetto ha voluto creare occasioni di confronto e ...