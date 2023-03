“Un dolore immenso…” Cristina Scuccia lo confessa solo ora | quasi in lacrime

(Di giovedì 30 marzo 2023)si apre ancora una volta a tutto il pubblico e lo: l’intenso racconto della cantante è davvero toccante. Ormai da mesi, Suorha lasciato il posto a, con la cantante che abbandonando gli abiti ecclesiastici ha iniziato totalmente una nuova vita. A distanza di circa dieci anni dal trionfo a The Voice, dove ha cantato da suora mostrando il suo talento, ora laè una donna completamente diversa. La confessione della cantante è davvero toccante – grantennistoscana.itLa decisione è stata sofferta, ma perè stata alla fine inevitabile: ritornata alla vita laica, si è dedicata nuovamente alla musica ed ora, poco prima della partenza per L’Isola dei Famosi, ha lanciato un nuovo singolo. In ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Malatempora62 : @di_reddito Gelataia so di darle un dolore immenso, ma Gioggia pilota gli F35 come io guido la Ferrari SF23.... - LuciaLaVita1 : RT @RenatoSouvarine: Con immenso dolore, annunciamo la dipartita dal partito di @AndreaMarcucci, che infini addusse lutti alla sinistra tut… - fashionart19 : RT @RenatoSouvarine: Con immenso dolore, annunciamo la dipartita dal partito di @AndreaMarcucci, che infini addusse lutti alla sinistra tut… - RenatoSouvarine : Con immenso dolore, annunciamo la dipartita dal partito di @AndreaMarcucci, che infini addusse lutti alla sinistra… - ClaudioChieric : @StefaniaBattis4 Un atto vile,un bottone premuto e la morte arriva spietata dal cielo,la vita spezzata,illusioni,pe… -

Il suo miglior cliente, Hal, sta per ereditare un patrimonio di famigliae per questo ... Una storia struggente dove illascerà il posto al perdono. I film in uscita ad Aprile 2023 Nobody'...Poche parole che racchiudono tutto ildi una moglie che ha dovuto dire addio al marito prima ... Un utente scrive: 'Tutto incomprensibile C è il vostro amoreperò che è certezza ' . Un ...C'è il vostro amore, però, che è certezza' , ha scritto un utente, a cui Arianna ha commentato con un cuoricino. Anche molti personaggi dello spettacolo hanno commentato la foto condivisa ...