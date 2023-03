“Umiliata in palestra per via dei miei leggings giudicati ‘offensivi'”: lo sfogo di una influencer su TikTok (Di giovedì 30 marzo 2023) “Ho capito che qualcosa non andava perché la conversazione ha assunto subito un tono spiacevole“. Così Kerry ha raccontato su TikTok la sua esperienza in palestra, dando il via a molti commenti. L’influencer si trovava in sala per il solito allenamento quando è stata avvicinata dal responsabile: “Mi ha detto che alcune donne si erano lamentate per via del mio abbigliamento, in particolare per i miei leggings giudicati così ‘offensivi’ da mettere a disagio le altre clienti”. La ragazza ha spiegato di essere rimasta “scioccata” e di aver sopportato il resto della conversazione con molto imbarazzo. Kerry ha poi spiegato di essersi vergognata e di non aver mai pensato che una cosa del genere potesse accadere in una palestra, un luogo dove tutti dovrebbero ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 30 marzo 2023) “Ho capito che qualcosa non andava perché la conversazione ha assunto subito un tono spiacevole“. Così Kerry ha raccontato sula sua esperienza in, dando il via a molti commenti. L’si trovava in sala per il solito allenamento quando è stata avvicinata dal responsabile: “Mi ha detto che alcune donne si erano lamentate per via del mio abbigliamento, in particolare per icosì’ da mettere a disagio le altre clienti”. La ragazza ha spiegato di essere rimasta “scioccata” e di aver sopportato il resto della conversazione con molto imbarazzo. Kerry ha poi spiegato di essersi vergognata e di non aver mai pensato che una cosa del genere potesse accadere in una, un luogo dove tutti dovrebbero ...

