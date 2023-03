Ultime Notizie – Terni, donna uccisa a coltellate: compagno in questura (Di giovedì 30 marzo 2023) Una donna è stata uccisa, probabilmente a coltellate, in un’abitazione a Terni. Sul posto è intervenuta la polizia dopo aver ricevuto l’allarme da uno dei figli. La vittima aveva 56 anni. Il compagno, un uomo di 62 anni, viene in queste ore ascoltato in questura. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 30 marzo 2023) Unaè stata, probabilmente a, in un’abitazione a. Sul posto è intervenuta la polizia dopo aver ricevuto l’allarme da uno dei figli. La vittima aveva 56 anni. Il, un uomo di 62 anni, viene in queste ore ascoltato in. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

