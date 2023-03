Ultime Notizie – Russia-Cecenia, Kadyrov preoccupato e Putin può alzare la posta: lo scenario (Di giovedì 30 marzo 2023) La risposta dimostrativa di Ramzan Kadyrov a un attacco a una stazione di polizia in Cecenia mostra la sua preoccupazione per la stabilità del suo governo autoritario. Lo affermano gli analisti dell’Istituto per lo studio della guerra (Isw) che delineano un quadro collegato anche alla Russia e alla guerra in Ucraina. Le vicende cecene potrebbero influire sulle quotazioni di Kadyrov nel personale borsino di Vladimir Putin: se il presidente russo dovesse considerare più debole la posizione interna del leader ceceno, potrebbe approfittarne e chiedere, in cambio del proprio sostegno diventato ancor più determinate, un contributo più rilevante – in termini di uomini – alla guerra in Ucraina. COSA E’ SUCCESSO – Poco dopo la morte degli aggressori durante l’attacco alla stazione di ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 30 marzo 2023) La risdimostrativa di Ramzana un attacco a una stazione di polizia inmostra la sua preoccupazione per la stabilità del suo governo autoritario. Lo affermano gli analisti dell’Istituto per lo studio della guerra (Isw) che delineano un quadro collegato anche allae alla guerra in Ucraina. Le vicende cecene potrebbero influire sulle quotazioni dinel personale borsino di Vladimir: se il presidente russo dovesse considerare più debole la posizione interna del leader ceceno, potrebbe approfittarne e chiedere, in cambio del proprio sostegno diventato ancor più determinate, un contributo più rilevante – in termini di uomini – alla guerra in Ucraina. COSA E’ SUCCESSO – Poco dopo la morte degli aggressori durante l’attacco alla stazione di ...

