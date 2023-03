Ultime Notizie Roma del 30-03-2023 ore 20 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 30 marzo 2023)dailynews radiogiornale ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione andiamo in un’apertura un giornalista del Wall Street Journal è stato arrestato 32 anni è stato fermato a dei cattivi in con l’accusa di spionaggio Intanto il padre Russo della bambina Maria di 13 anni che aveva disegnato dei razzi lanciati contro una cretina è stato arrestato in Bielorussia l’uomo accusato di ripetuto discredito dell’esercito di Mosca nei tuoi post sui social media è stato catturato a Minsk di intelligence britannica Aggiorna sulla campagna di reclutamento truppe in corso in Russia per la guerra 30 circa 400009 soldati che il Cremlino vorrebbe portare sotto le armi secondo gli esperti britannici tentativo sarebbe quello di far apparire la campagna di reclutamento non è rivolta esclusivamente volontaria e mirato a Monte PC ...