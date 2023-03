Ultime Notizie Roma del 30-03-2023 ore 15:10 (Di giovedì 30 marzo 2023) Romadailynews radiogiornale giovedì 30 marzo Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano Ferrara giornalista americano del Wall Street Journal è stato arrestato ai Catherine burg a 32 anni regolamenti accreditato presso il Ministero degli Esteri accusato di spionaggio sulla base dell’articolo 276 del codice penale che prevede contare fino a 20 anni di reclusione ha precisato i servizi di intelligence interni Rossi prima di essere assunto al Wall Street Journal Aveva lavorato per una testata russa in lingua inglese a Mosca in un comunicato le FBA ferma che il giornalista Giando su istruzioni della parte americana raccogliere informazioni coperte dal segreto di Stato sull’attività di una delle imprese del complesso industriale militare russo lira del Wall Street Journal si dice profondamente preoccupati della detenzione del suo giornalista il giornale respinge ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 30 marzo 2023)dailynews radiogiornale giovedì 30 marzo Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano Ferrara giornalista americano del Wall Street Journal è stato arrestato ai Catherine burg a 32 anni regolamenti accreditato presso il Ministero degli Esteri accusato di spionaggio sulla base dell’articolo 276 del codice penale che prevede contare fino a 20 anni di reclusione ha precisato i servizi di intelligence interni Rossi prima di essere assunto al Wall Street Journal Aveva lavorato per una testata russa in lingua inglese a Mosca in un comunicato le FBA ferma che il giornalista Giando su istruzioni della parte americana raccogliere informazioni coperte dal segreto di Stato sull’attività di una delle imprese del complesso industriale militare russo lira del Wall Street Journal si dice profondamente preoccupati della detenzione del suo giornalista il giornale respinge ...

