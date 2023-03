Ultime Notizie Roma del 30-03-2023 ore 13 | 10

(Di giovedì 30 marzo 2023)dailynews radiogiornale ancora Ben ritrovati all’ascolto da parte di Francesco Vitale è trascorsa tranquilla la prima notte al Policlinico Gemelli diper Papa Francesco ricoverato ieri per un infezione respiratoria come ha fatto sapere la sala stampa della Santa Sede il papà trascorso una notte liscia come l’olio secondo quanto apprende l’ANSA da vicino al decimo piano del Policlinico Gemelli Dov’è il pontefice ricoverato da ieri Nello speciale appartamento dei Papi infermieri sono molto ottimisti ritengono che per le celebrazioni della prossima domenica delle Palme ci sarà salvo imprevisti riferiscono ancora giornalista americano del vostro giorno Evans provincia è stata arrestata ekaterimburg non riferisce interpack digitando citando comunicato dei servizi di intelligence russi il giornalista corrispondente da Mosca accreditato presso il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... VesuvioLive : Napoli tra le città più amate d’Italia, è al terzo posto su 100: batte Roma e Venezia - tuttonapoli : UFFICIALE - Raspadori recuperato per il Milan! Le ultime su Demme e Bereszynski - SaCe86 : Come sta oggi #PapaFrancesco - umbriajournal_ : Confagricoltura Umbria ad Agriumbria 2023 Padiglione 7, stand 62 - Tutto_CalcioNew : #Lazio, le ultime sul futuro di #MilinkovicSavic #tuttocalcionews #calcio -

Gossip di oggi 30 marzo 2023 Se siete amanti di tutto ciò che si nasconde dietro il fascinoso mondo dello spettacolo non potete perdervi queste vere e proprie chicche. Tra ledi gossip di oggi 30 marzo 2023 troviamo le rivelazioni di Claudia Gerini e Di Cioccio oltre alle curve bollenti di Lindsay Brewer . Ecco quindi gli spunti di gossip di oggi 30 marzo ...Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulleNon si potrebbe fare una distinzione tra le infrazioni gravi e meno gravi Quest'si potrebbero stracciare". Il consigliere comunale Cristian Quesada aggiunge: "Bisogna fare una valutazione ...

Guerra Ucraina Russia, Cina: "Pronti a più scambi militari con Mosca". DIRETTA Sky Tg24

Controlli ieri per Paul Pogba in casa Juventus. La Gazzetta dello Sport oggi aggiorna sulle condizioni del centrocampista francese: “Prevale la prudenza per Paul Pogba, in campo appena 35 minuti da ...Prima della pausa per le nazionali, nelle ultime quattro partite di campionato, i neroverdi infatti hanno rimediato quattro successi che gli hanno permesso di fare un importantissimo salto in avanti ...