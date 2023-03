Ultime Notizie Roma del 30-03-2023 ore 12:10 (Di giovedì 30 marzo 2023) Romadailynews radiogiornale ben ritrovate raccolto dalla redazione un giornalista americano dei vostri giorni il 32enne Evan deskovic è stato arrestato a Ekaterinburg Russia con l’accusa di spionaggio lo riferisce interfax citando comunicato dei servizi di intelligence interni Papa Francesco è stato ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma per curare un infezione respiratoria lo fa sapere la sala stampa Vaticana Francesco è arrivato nel primo pomeriggio in ospedale in ambulanza dopo un malore e ha trascorso una notte tranquilla passera alcuni giorni nell’appartamento sempre pronto per lui al decimo piano dell’ala e del Policlinico Universitario una TAC toracica e gli esami relativi alla saturazione dell’ossigeno nel sangue a quanto Si è saputo hanno escluso i problemi più gravi secondo i medici la salute del Santo Padre non desterebbero ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 30 marzo 2023)dailynews radiogiornale ben ritrovate raccolto dalla redazione un giornalista americano dei vostri giorni il 32enne Evan deskovic è stato arrestato a Ekaterinburg Russia con l’accusa di spionaggio lo riferisce interfax citando comunicato dei servizi di intelligence interni Papa Francesco è stato ricoverato al Policlinico Gemelli diper curare un infezione respiratoria lo fa sapere la sala stampa Vaticana Francesco è arrivato nel primo pomeriggio in ospedale in ambulanza dopo un malore e ha trascorso una notte tranquilla passera alcuni giorni nell’appartamento sempre pronto per lui al decimo piano dell’ala e del Policlinico Universitario una TAC toracica e gli esami relativi alla saturazione dell’ossigeno nel sangue a quanto Si è saputo hanno escluso i problemi più gravi secondo i medici la salute del Santo Padre non desterebbero ...

