Ultime Notizie – “Risolutivo intervento del governo a Malagrotta”

"Grazie all'intervento Risolutivo del governo nel Cdm del 7-3-2023, sono stati sbloccati i fondi, 250 milioni di euro, per la messa in sicurezza della discarica di Malagrotta. Entro aprile contiamo di partire con l'inizio delle procedure di gara". Così il sottosegretario all'Ambiente e alla Sicurezza Energetica Claudio Barbaro nel corso della visita al sito di Malagrotta a Roma, su delega del ministro Pichetto Fratin, insieme al Commissario Europeo all'Ambiente, agli Oceani e alla Pesca Virginijus Sinkevicius, il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e il Commissario unico di governo, il Generale Giuseppe Vadalà. "Malagrotta era il principale sito di stoccaggio dei rifiuti solidi urbani a Roma e la più grande discarica ...

