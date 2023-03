Ultime Notizie – “Resta pericolo collegamenti con anarchici” (Di giovedì 30 marzo 2023) Alfredo Cospito “non ha in alcun modo manifestato segni di dissociazione e anzi ha continuato con i suoi scritti fino ad epoca recente a propugnare il metodo di lotta armata, sottolineando anche la nascita della Fai-Fri e valorizzando la dimensione internazionale raggiunta da parte della stessa’’. E’ quanto scrivono i giudici della Prima sezione penale della Cassazione nelle motivazioni della sentenza del 24 febbraio scorso con cui hanno rigettato il ricorso della difesa, confermando il 41bis per l’anarchico, in sciopero della fame dallo scorso ottobre. Per i supremi giudici, Cospito avrebbe esaltato “l’anarchismo diverso da quello ‘classico’ e connotato da azioni che mettono in pericolo la vita degli uomini e donne del potere, soprattutto se rivendicate con sigle costanti nel tempo; o ancora inneggiando ad attentati come quello ai danni della Stazione dei ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 30 marzo 2023) Alfredo Cospito “non ha in alcun modo manifestato segni di dissociazione e anzi ha continuato con i suoi scritti fino ad epoca recente a propugnare il metodo di lotta armata, sottolineando anche la nascita della Fai-Fri e valorizzando la dimensione internazionale raggiunta da parte della stessa’’. E’ quanto scrivono i giudici della Prima sezione penale della Cassazione nelle motivazioni della sentenza del 24 febbraio scorso con cui hanno rigettato il ricorso della difesa, confermando il 41bis per l’anarchico, in sciopero della fame dallo scorso ottobre. Per i supremi giudici, Cospito avrebbe esaltato “l’anarchismo diverso da quello ‘classico’ e connotato da azioni che mettono inla vita degli uomini e donne del potere, soprattutto se rivendicate con sigle costanti nel tempo; o ancora inneggiando ad attentati come quello ai danni della Stazione dei ...

