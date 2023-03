Ultime Notizie – Papa Francesco ricoverato, prima notte al Gemelli per infezione respiratoria (Di giovedì 30 marzo 2023) prima notte al Policlinico Gemelli di Roma per Papa Francesco, ricoverato ieri pomeriggio a seguito di un ‘affaticamento respiratorio’. A quanto appreso ieri dall’Adnkronos, il Pontefice avrebbe accusato problemi respiratori subito dopo l’udienza generale in Piazza San Pietro, mentre si trovava nella sua abitazione di Santa Marta. Immediato l’intervento dello staff che assiste il Papa e il successivo trasferimento in ambulanza al Gemelli dove tra gli altri accertamenti sanitari, apprende ancora l’Adnkronos, è stato sottoposto a una Tac toracica per verificare la situazione dei bronchi che ha dato esito negativo. Per il Santo Padre è previsto qualche giorno di ricovero ospedaliero e di riposo. Gli impegni del Papa sono stati annullati ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 30 marzo 2023)al Policlinicodi Roma perieri pomeriggio a seguito di un ‘affaticamento respiratorio’. A quanto appreso ieri dall’Adnkronos, il Pontefice avrebbe accusato problemi respiratori subito dopo l’udienza generale in Piazza San Pietro, mentre si trovava nella sua abitazione di Santa Marta. Immediato l’intervento dello staff che assiste ile il successivo trasferimento in ambulanza aldove tra gli altri accertamenti sanitari, apprende ancora l’Adnkronos, è stato sottoposto a una Tac toracica per verificare la situazione dei bronchi che ha dato esito negativo. Per il Santo Padre è previsto qualche giorno di ricovero ospedaliero e di riposo. Gli impegni delsono stati annullati ...

