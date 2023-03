Ultime Notizie – “Obregon madre a 68 anni? Gesto egoista” (Di giovedì 30 marzo 2023) “Io in questi casi penso al bambino. Questa persona è in grado di assicurare un futuro a questo bimbo? Perché se è in grado di assicurare un futuro al bambino è un conto, ma altrimenti è solo un Gesto egoistico fatto pensando solo a sé stessa, senza pensare al bambino che nasce e che può restare molto presto solo”. E’ l’opinione di Sandra Milo, che commenta così all’Adnkronos la notizia della maternità dell’attrice spagnola Ana Obregon, che a 68 anni ha presentato al mondo sua figlia frutto della maternità surrogata e sta infiammando il dibattito in Spagna. “Io credo che una delle cose più tristi e brutte della vecchiaia sia proprio non poter avere più figli -dice la Milo con la consueta sincerità- Però, se la natura ha disposto così, una buona ragione c’è”. L’attrice, che ha da poco varcato la soglia dei 90 anni in ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 30 marzo 2023) “Io in questi casi penso al bambino. Questa persona è in grado di assicurare un futuro a questo bimbo? Perché se è in grado di assicurare un futuro al bambino è un conto, ma altrimenti è solo unegoistico fatto pensando solo a sé stessa, senza pensare al bambino che nasce e che può restare molto presto solo”. E’ l’opinione di Sandra Milo, che commenta così all’Adnkronos la notizia della maternità dell’attrice spagnola Ana, che a 68ha presentato al mondo sua figlia frutto della maternità surrogata e sta infiammando il dibattito in Spagna. “Io credo che una delle cose più tristi e brutte della vecchiaia sia proprio non poter avere più figli -dice la Milo con la consueta sincerità- Però, se la natura ha disposto così, una buona ragione c’è”. L’attrice, che ha da poco varcato la soglia dei 90in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... corgiallorosso : In Inghilterra sicuri: ‘#LoftusCheek obiettivo di Mourinho’ - corgiallorosso : #Roma, obiettivo #Nzola e allo Spezia può restare Shomurodov - REstaCorporate : @ErmannoKilgore Chi ha votato #Meloni presto piangerà lacrime di coccodrillo. Ogni giorno arriva un assist al paese… - falconiofr : RT @nebbianelsole: ULTIME NOTIZIE SU GASPARE Anche se la foto è ancora molto cruda, potete vedere i tanti progressi compiuti e la quasi com… - AurumForex : RT @eossupportit: Notizie entusiasmanti per la community di #EOS! ?? La data di lancio ufficiale di EOS EVM (Beta) è stata fissata per il 1… -