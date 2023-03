Ultime Notizie – Neymar perde un milione al casinò online, la reazione è virale (Di giovedì 30 marzo 2023) Lo stesso giorno in cui ha avuto i suoi social network hackerati, Neymar ha preso un’altra presunta truffa nel mondo online. Il calciatore brasiliano del Psg, infortunato fino a fine stagione, ha aperto un Live per una partita con i suoi follower al casinò online. Tuttavia, poco più di un’ora dopo, ha iniziato a disperarsi per aver perso circa 1 milione di euro (più di 5 milioni di reais brasiliani). Il suo pianto in diretta, decisamente finto, è diventato virale, scatenando la reazione degli utenti e degli amici che lo hanno preso in giro accompagnato l’evento con la colonna sonora di Titanic, diventato un meme sui social network per i momenti tristi. Poco dopo Neymar è però scoppiato a ridere, annunciando un successivo video su Youtube e chiudendo ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 30 marzo 2023) Lo stesso giorno in cui ha avuto i suoi social network hackerati,ha preso un’altra presunta truffa nel mondo. Il calciatore brasiliano del Psg, infortunato fino a fine stagione, ha aperto un Live per una partita con i suoi follower al. Tuttavia, poco più di un’ora dopo, ha iniziato a disperarsi per aver perso circa 1di euro (più di 5 milioni di reais brasiliani). Il suo pianto in diretta, decisamente finto, è diventato, scatenando ladegli utenti e degli amici che lo hanno preso in giro accompagnato l’evento con la colonna sonora di Titanic, diventato un meme sui social network per i momenti tristi. Poco dopoè però scoppiato a ridere, annunciando un successivo video su Youtube e chiudendo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RSD_studiodelta : ?? NOTIZIARIO LOCALE delle 12 (30/03/23) Ascolta le ultime #Notizie dall'#Emilia-#Romagna, in collaborazione con Ci… - sole24ore : ?? Ucraina, ultime notizie. Arrestato giornalista Wall Street Journal in Russia. Kiev: respinti 60 attacchi russi ?T… - bizcommunityit : Guerra Ucraina Russia, Cina: 'Pronti a più scambi militari con la Russia'. DIRETTA - bizcommunityit : Ucraina, ultime notizie. Arrestato giornalista #WallStreet Journal in Russia. Kiev: respinti 60 ... - Tutto_CalcioNew : ??? Tutto fatto per il rinnovo di #Giroud: ecco quando arriverà l'annuncio #tuttocalcionews #calcio -