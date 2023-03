Ultime Notizie – Discorso Zelensky a Parlamento Austria, deputati Fpo lasciano Aula (Di giovedì 30 marzo 2023) I parlamentari Austriaci del Partito della Libertà (Fpo), di destra e ritenuto pro-russo, sono usciti dal Parlamento durante il Discorso pronunciato in collegamento video dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky, denunciando una presunta violazione della neutralità dell’Austria. Il leader ucraino si è rivolto alla Camera, ringraziando l’Austria per i suoi aiuti umanitari e per l’aiuto nella rimozione delle mine antiuomo. L’Austria sostiene che la sua neutralità le impedisca il coinvolgimento militare nel conflitto e, sebbene appoggi politicamente l’Ucraina, non invia armi al Paese. Il Partito della Libertà, tuttavia, aveva avvertito nei giorni scorsi che avrebbe protestato contro l’intervento di Zelensky. I parlamentari dell’Fpo hanno assistito ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 30 marzo 2023) I parlamentarici del Partito della Libertà (Fpo), di destra e ritenuto pro-russo, sono usciti daldurante ilpronunciato in collegamento video dal presidente ucraino Volodymyr, denunciando una presunta violazione della neutralità dell’. Il leader ucraino si è rivolto alla Camera, ringraziando l’per i suoi aiuti umanitari e per l’aiuto nella rimozione delle mine antiuomo. L’sostiene che la sua neutralità le impedisca il coinvolgimento militare nel conflitto e, sebbene appoggi politicamente l’Ucraina, non invia armi al Paese. Il Partito della Libertà, tuttavia, aveva avvertito nei giorni scorsi che avrebbe protestato contro l’intervento di. I parlamentari dell’Fpo hanno assistito ...

